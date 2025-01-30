"ميتا" تدفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى ترامب في 2021

قالت شركة "ميتا بلاتفورمز" الأميركية أمس الأربعاء إنها وافقت على دفع حوالي 25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس دونالد ترامب بشأن تعليق الشركة لحساباته بعد مهاجمة عدد من مؤيديه لمبنى الكونغرس بواشنطن في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

وكان ترامب قد رفع دعاوى قضائية ضد كل من تويتر (إكس حاليًا)، وميتا، وألفابت المالكة لغوغل، بالإضافة إلى رؤساء تلك الشركات واتهمها بأنها تُسكت وجهات النظر المحافظة على نحو غير قانوني.

وجاءت الدعوى بعد تعليق حسابات ترامب في فيسبوك وإنستغرام بعد أحداث الكونغرس وخطابه الذي كرر فيه ادعاءاته بأن هزيمته في الانتخابات الرئاسية حينها كانت نتيجة احتيال واسع النطاق.

ومن مبلغ التسوية، سيذهب 22 مليون دولار إلى صندوق لمكتبة ترامب الرئاسية، بينما سيخصص باقي المبلغ للرسوم القانونية ومدعين آخرين في القضية.

وقدمت شركة ميتا المالكة لفيسبوك إشعارا بشأن التسوية في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو.