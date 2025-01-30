مغردون: الضيف ورفاقه وجوه بقيت مجهولة حتى بعد استشهادهم

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبر المتحدث باسمها أبو عبيدة، عن استشهاد قائد أركانها محمد الضيف (أبو خالد)، إضافة إلى استشهاد عدد من قادة المقاومة البارزين، منهم مروان عيسى، نائب قائد أركان القسام، وغازي أبو طماعة، قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، ورائد ثابت، قائد ركن القوى البشرية، ورافع سلامة، قائد لواء خان يونس.

ولأول مرة، نشرت كتائب القسام صورة للشهيد محمد الضيف، الذي نجا من عدة محاولات اغتيال إسرائيلية.

ربح البيع أبا خالد (الضيف). ربح البيع يا زينة الرجال ومن قبلك سرب من خيرة إخوانك. نحو 4 عقود وأنت تطاردهم وهم يطاردونك. بكل تاريخهم منذ وطئوا أرضنا؛ لم يُثخن أحد فيهم كما أثخنت أنت. سلام الله عليك وأنت تلتحق بالأحبة، محمدا ﷺ وصحبه ومن ساروا على دربه. سلام الله عليكم أجمعين. pic.twitter.com/8sC1VA44k3 — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) January 30, 2025

ومع إعلان خبر استشهاد الضيف ورفاقه تفاعل جمهور منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع نبأ الاستشهاد، وتداولوا صورة أبو خالد الذي بقي لعشرات السنين مطارداً دون أن يتمكن الاحتلال من الوصول إليه.

إعلان

وأوضح المتابعون أن هذا الوجه لم يُكشف إلا بعد استشهاده، قائلين: "هذا ليس موتًا، هذه ولادة".

الروح تبكي، والقلب يبكي، والعيون تبكي… ومن غيرك أنت يستحق البكاء، يا سيّدنا وقائدنا الفقدان العظيم، والخسارة الفادحة، هي أنت يا سيّد الرجال، وبطل الأبطال، وروح المقاومة، وسلاح التحرير ، رئيس الأركان محمد الضيف . pic.twitter.com/iFZu1KMPrR — Tamer | تامر (@tamerqdh) January 30, 2025

وأشار آخرون إلى أن "استشهاد الضيف ورفاقه يُعد فقدانًا لكوكبة تقية رضية كانت مجهولة الشكل عند أهل الأرض، ولكن معروفة في السماء. وقد عبّدوا الطريق نحو القدس، وجهزوا الرجال ، وأشادوا بالشهادة التي نالوها.

شهيد الأمة الكبير #محمد_الضيف لحظة إعلانه عن أسر الجندي الإسرائيلي ناحشون فاكسمان عام 1994م، ومطالبته بتحرير الأسرى من سجون الاحتلال وعلى رأسهم زعيم حماس ومؤسسها الشيخ الشهيد أحمد ياسين. pic.twitter.com/LEslkSGzvM — رضوان الأخرس (@rdooan) January 30, 2025

وتحدث متابعون عن أن النصر الأسمى يتمثل في شجاعة القادة الذين يتقدمون سوح المعارك دون خوف من الموت ولا يتوارون خلف الصفوف. وأكدوا أن هؤلاء القادة يلامسون غبار المواجهة بأقدام ثابتة ويودعون الحياة بعزة، تاركين فصول المجد تكتب بدمائهم ورايات النصر ترفع بذكراهم.

رضي الله عنهم والله حسيبهم، حق لهم أن يموتوا هذه الموتة الشريفة في هذه المعركة الشريفة، سنوات طويلة من الجهاد في سبيل الله لابد وأن تحط رحالهم في الجنة بجوار ربهم سبحانه.#غزة_تنتصر #محمد_الضيف pic.twitter.com/gq9pLx4Q4Z — طارق المطيري (@tareqnalmutairi) January 30, 2025

ووصف متابعون مسيرة محمد الضيف النضالية بـ"الأسطورية"، حيث نجا من سبع محاولات اغتيال، وفقد أجزاءً من جسده الطاهر، مؤكدين على أنه قائد أركان أطهر حركة على وجه الأرض في الزمن الحديث، وأحد أركان الطوفان الكبير.

عندما يستشهد كل هذا العدد من السادة و القادة في معركة واحدة فكن على يقين بأن هذه المعركة هي معركة تحرير أرض المسرى لا تحرير أسرى.#محمد_الضيف #الناطق_العسكري#شهداء_على_طريق_القدس pic.twitter.com/NfaRmVFWTj — المستشار قاسم حدرج (@almostshar202) January 30, 2025

إعلان

وأشار مدونون إلى أن محمد الضيف، القائد الذي أطلق شرارة الطوفان الأولى، حفر اسمه في سجل العظماء، وكان زلزلةً على المحتل وعزًا للأمة، وبدايةً لملحمة التحرير التي ستشهد عليها الأجيال القادمة. وأكدوا أنه كان أمة في رجل، وأن شعلته لا تنطفئ بل تضيء الطريق نحو النصر، حيث ترك خلفه رجالًا كالجبال يتحركون في جباليا، وبيت حانون، وبيت لاهيا، ويناضلون في النصيرات، ويقارعون المحتل في خان يونس، ويثبتون في ساحات الجهاد في رفح.

محمد الضيف.. مسيرة نضالية استثنائية، نجا خلالها من 7 محاولات اغتيال. قائدٌ فذّ، أثبت أن الإرادة أقوى من كل شيء، وأن التحدي هو سلاح المؤمن. رحل الجسد وبقيت روحه تلهم الأجيال. #الشهيدالقائد #محمدالضيف #فلسطين#شهيد_الأمة pic.twitter.com/MLFihRo2m8 — طوفانـ🇾🇪اليمنٰ“. بديل (@mjhd14925) January 30, 2025

ولفت ناشطون الانتباه إلى أن الشهيد محمد الضيف هو مؤسس وحدة الظل، المسؤول عن خطف وإخفاء الأسرى الصهاينة، وهي الوحدة التي دوّخت أجهزة المخابرات الإسرائيلية وكل من يقف خلفها، وأكدوا أن إنجازات الوحدة في ملف الأسرى هي من ثمار عبقرية محمد الضيف ورجاله.