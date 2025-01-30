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مباحثات قطرية إيرانية في الدوحة بشأن غزة وسوريا

الخارجية القطرية @MofaQatar_AR رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يستقبل وزير الخارجية الإيراني https://x.com/MofaQatar_AR/status/1884948166727893189
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أثناء استقباله عراقجي (وزارة الخارجية القطرية)
30/1/2025

قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الدوحة الأوضاع في قطاع غزة وسوريا.

وذكرت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد استمرار جهود الدوحة لخفض التصعيد وفض النزاع لدعم السلام بالمنطقة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إنه جرى -خلال المقابلة- استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي سيلتقي في الدوحة قادة كبارا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأوضح البيان أن "هذه الزيارة تتضمن لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى من حماس للإشادة بانتصار الشعب الفلسطيني بمقاومته الأسطورية طوال 16 شهرا، فضلا عن استعراض لآخر التطورات في فلسطين".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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