مباحثات قطرية إيرانية في الدوحة بشأن غزة وسوريا

قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الدوحة الأوضاع في قطاع غزة وسوريا.

وذكرت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد استمرار جهود الدوحة لخفض التصعيد وفض النزاع لدعم السلام بالمنطقة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إنه جرى -خلال المقابلة- استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي سيلتقي في الدوحة قادة كبارا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأوضح البيان أن "هذه الزيارة تتضمن لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى من حماس للإشادة بانتصار الشعب الفلسطيني بمقاومته الأسطورية طوال 16 شهرا، فضلا عن استعراض لآخر التطورات في فلسطين".