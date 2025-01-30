غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل من غزة فورا لتلقي العلاج

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس إلى إجلاء 2500 طفل من قطاع غزة "فورا" لتلقي العلاج مع ضمانات لقدرتهم على العودة إلى عائلاتهم ومناطقهم.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) قد أكدت في وقت سابق أن أطفال غزة يموتون من الألم نتيجة لعدم تلقيهم العلاج الطارئ الذي يحتاجون إليه في ظل التضييق المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي على موافقات الإجلاء.

وقال جيمس إلدر من اليونيسيف -خلال إفادة صحفية سابقة في جنيف- إنه بينما كان يتم إجلاء نحو 300 طفل شهريا في السابق من غزة، انخفض العدد حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى أقل من طفل واحد يوميا.

وأضاف "حتى عندما تحدث المعجزات، عندما ينجو الطفل من انفجار القنابل وانهيار المنازل وتزايد الخسائر البشرية، فإنهم يمنعونهم من مغادرة غزة للحصول على الرعاية الطبية العاجلة التي يمكن أن تنقذ حياتهم".

وذكر أن السلطات الإسرائيلية لا تفصح عندما يتم رفض طلب الإجلاء الطبي، ولا تقدم تفسيرا لأي قرار تتخذه.

وبدعم أميركي واسع، شنت إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف القتلى والجرحى والمفقودين -معظمهم أطفال ونساء-، وسط دمار هائل وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، وفق ما تؤكد تقارير دولية وأممية.