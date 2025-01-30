كتيبة جنين: أوقعنا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح

أعلنت سرايا القدس–كتيبة جنين أنها أوقعت اليوم الخيمس قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في تفجير منزل مفخخ في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت السرايا -في بيان عبر تطبيق تليغرام- إنها فجرت المنزل المفخخ بعد أن استدرجت قوة من لواء غولاني إليه في إطار ما سمتها عملية هندسية معقدة.

وأكد البيان أن العبوات المتفجرة التي تم استخدامها في العملية استولى عليها المقاومون من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العملية العسكرية المستمرة منذ أيام.

وقالت سرايا القدس-كتيبة جنين إن التفجير يأتي ردا على ما وصفتها بعملية الاغتيال الجبانة التي وقعت مساء أمس الأربعاء في بلدة طمون قرب طوباس وأسفرت عن استشهاد 10 مقاومين من السرايا وكتائب القسام.

كما قال البيان إن تفجير المنزل المفخخ يأتي بعد ما وصفه بالاستعراض السخيف الذي قام به وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس والانتصار المزعوم الذي أعلنه في أزقة مخيم جنين.

مركبات عسكرية إسرائيلية تنقل مصابين من مخيم جنين، وسط حديث في منصات إسرائيلية عن كمين صعب نفذته المقاومة في المخيم pic.twitter.com/5R0mG4uZjA — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) January 30, 2025

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وقد تداولت منصات رقمية مقاطع فيديو تظهر طائرة مروحية لقوات الاحتلال تنقل جنودا لجيش الاحتلال مصابين بعد كمين للمقاومة في مخيم جنين.

وبعيد تداول تقارير عن العملية، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي قصفت مخيم جنين.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 21 يناير/كانون الثاني الجاري عملية عسكرية واسعة في المخيم بهدف تفكيك خلال المقاومة في المنطقة.

وتوسع الهجوم الإسرائيلي إلى مناطق أخرى في شمالي الضفة الغربية بينها طولكرم، وأسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.