اصطدام بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية قرب مطار ريغان

قالت وكالة رويترز إن طائرة ركاب تابعة لخطوط جوية أميركية اصطدمت بطائرة مروحية عسكرية من طراز بلاكهوك أثناء اقترابها من مدرج في مطار رونالد ريغان في واشنطن.

وقال مصدر بشركة أميركان إيرلاينز إنه يفترض وجود 60 راكبا على متن الطائرة التي تحطمت. وقالت شبكة إن.بي.سي نيوز إن حادثة التحطم وقع فوق نهر بوتوماك.

وأفاد مسؤول بالجيش الأميركي أن الحادث مرتبط بمروحية بلاكهوك عسكرية.

من جهته قال السناتور الأميركي تيد كروز إن هناك وفيات بعد اصطدام الطائرة التابعة لشركة بي.إس.إيه بمروحية في الجو أثناء اقترابها من مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن.

وقال كروز في منشور على إكس "نعلم بسقوط قتلى لكن لا نعلم العدد"، دون أن يقدم تفاصيل أو يذكر مصدر معلوماته.