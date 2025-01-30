الشرع: سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إنه تسلم مسؤولية البلاد بعد مشاورات مكثفة مع خبراء قانونيين، متعهدا بالعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل جميع السوريين، ومؤكدا أن البلاد تفتح اليوم فصلا جديدا في تاريخها.

وأعلن -في أول خطاب له إلى الشعب بصفته رئيسا- مساء اليوم الخميس أنه سيصدر إعلانا دستوريا ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية، كما سيعلن في الأيام المقبلة عن لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.

وقال "سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية تتولى بناء مؤسسات سوريا الجديدة وصولا لمرحلة انتخابات حرة نزيهة".

وتعهد الشرع -الذي تولى الرئاسة أمس الأربعاء- بالعمل بكل ما أوتي "من قوة وإرادة لتحقيق الوحدة السورية"، موجها الدعوة "لجميع السوريين لبناء وطننا الجديد معا".

الرئيس السوري أحمد الشرع في أول خطاب له بعد إعلانه رئيسا انتقاليا: #سوريا تحررت بفضل الله ثم بفضل كل من ناضل في الداخل والخارج، وتسلمت المسؤولية بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين، ونفتح اليوم فصلا جديدا في تاريخ البلاد#الجزيرة_سوريا #الأخبار pic.twitter.com/yoG8ioEmrJ — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 30, 2025

"تحقيق السلم وبناء المؤسسات"

وقال إن التركيز في الفترة المقبلة سيكون على "تحقيق السلم الأهلي وملاحقة المجرمين ممن ولغوا في الدم السوري"، وكذلك على "بناء مؤسسات قوية للدولة لا فساد فيها ولا رشاوى".

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وشدد الرئيس السوري في خطابه على أن البلاد "تحررت بفضل الله ثم بفضل كل من ناضل في الداخل والخارج".

وخلال اجتماع موسع للفصائل العسكرية والثورية أمس الأربعاء في قصر الشعب بدمشق، تقرر إعلان الشرع رئيسا للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية وإلغاء العمل بدستور سنة 2012.

كما أُعلن عن حل حزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية التابعة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتفويض رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية إلى حين إقرار دستور دائم.