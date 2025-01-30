سرايا القدس تبث فيديو للأسيرة أربيل يهود قبيل إطلاق سراحها

نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– صورا تظهر الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود والأسير غادي موزيس قبيل تسليمهما للجانب الإسرائيلي.

وأظهر الفيديو لحظة اللقاء الأول بين يهود وموزيس اللذين يبدو أنهما لم يكونا في المكان نفسه، إذ تعانقا بحرارة في حراسة مقاتلي السرايا.

ومن المقرر أن يتم إطلاق الأسيرين خلال الساعات المقبلة ضمن الدفعة الثالثة من عملية تبادل الأسرى بين المقاومة وإسرائيل.

وقد انتشر عدد كبير من مقاتلي المقاومة في مناطق قطاع غزة التي ستشهد تسليم الأسرى الجدد في حين احتشد آلاف العائدين في ساحة رزان بوسط مخيم جباليا لحضور عملية تسليم بعض الأسرى.

إنهاء استعدادات التسليم

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس إنهاء إجراءات تسليم يهود وموزيس، بينما أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية بأن الجيش يُقدر أن فصائل المقاومة الفلسطينية ستفرج من شمال وجنوب قطاع غزة خلال الساعة المقبلة عن 3 أسرى مقرر إطلاق سراحهم.

وانتشر مقاتلو سرايا القدس في خان يونس جنوبي القطاع حيث من المتوقع إطلاق سراح يهود وموزيس، في وقت قالت إذاعة جيش الاحتلال إن حركة الجهاد تحاول "استغلال إطلاق سراح الأسيرين لإظهار قوتها في خان يونس".

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وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية إن تل أبيب أخُطرت رسميا بأن الأسيرين غادي موزيس وأربيل يهود سيفرج عنهما من غزة قبل الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.