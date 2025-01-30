الاحتلال يفرج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين

أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي تضم 110 أسرى، بينهم 9 وصلوا إلى قطاع غزة .

واحتشد آلاف الفلسطينيين في مدينة رام الله في الضفة الغربية لاستقبال الأسرى المحررين، رغم محاولات الاحتلال منع أي مظاهر احتفالية.

ووصل عدد من الأسرى إلى رام الله والقدس المحتلة، ويتوالى وصول بقية الأسرى في هذه الأثناء.

وقال مدير مكتب إعلام الأسرى أحمد القدرة "نزف لشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية بشرى تحرير 110 أسرى في الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأحرار، التي تشكل انتصارا جديدا يضاف إلى سجل الصمود والمقاومة".

وأضاف أن "خروج هذه الكوكبة من الأحرار، ومن بينهم زكريا الزبيدي، وسامي جردات، وسامح الشوبكي، ومحمد أبو وردة، وبهاء الدين القصاص، ونضال البرعي، هو تأكيد على أن معادلة القوة قد تغيرت".

#صورة تظهر الأسير القيادي في حركة شهداء الأقصى زكريا الزبيدي في حافلة الأسرى المطلق سراحهم ضمن صفقة التبادل بين المقاومة والاحتلال#حرب_غزة pic.twitter.com/bAjLlEGJPZ — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 30, 2025

"طوفان الأحرار"

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن المحررين في هذه الدفعة هم 32 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، و48 أسيرا يقضون أحكاما مختلفة، و30 من الأطفال.

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ودعا المكتب جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان إلى تنظيم "استقبال حافل ومشرف لأبطالنا المحررين ليكون هذا اليوم يوم وفاء لهم ولتضحياتهم".

وفي وقت سابق، قالت مصادر للجزيرة إن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط سجن عوفر غربي رام الله بالضفة الغربية عقب الإفراج عن عدد من الأسرى.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المدمع تجاه عشرات الفلسطينيين في المنطقة.

لحظة وصول المحرر محمد الصباح لمنزله في القدس، بعد تحريره بصفقة المقاومة. pic.twitter.com/OIQfax5AZd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 30, 2025

الأسرى "خط أحمر"

من جانبها، قالت حركة حماس إن "الاستقبال الحاشد لأسرانا المحررين رغم محاولات الاحتلال التنكيل بعوائلهم رسالة بأن قضية الأسرى خط أحمر".

وأكدت الحركة أنها ستواصل العمل "بكل جهد وعزيمة حتى تفرغ سجون الاحتلال من جميع أسرانا".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد حذر الفلسطينيين من المشاركة فيما أسماها "أعمال شغب ومسيرات مسلحة" خلال الاستعدادات لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

ومن بين المحررين في هذه الدفعة القيادي في كتائب "شهداء الأقصى" زكريا الزبيدي الذي يعرف بأنه أحد أبطال "نفق الحرية" الذين تمكنوا من الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي في سبتمبر/أيلول 2021 قبل أن يعتقلهم الاحتلال مجددا.

بعد سنوات قضاها خلف القضبان.. الأسير محمد منصور العباسي يلتقي بأسرته بعد تحرره من السجن في صفقة التبادل#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/mSumVUwqUo — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 30, 2025

من ناحية أخرى، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال منعت عددا من عائلات الأسرى المحررين المبعدين ضمن صفقة التبادل من السفر للقاء أبنائهم.

في الوقت نفسه، قال زعيم حزب "عظمة يهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إن "إطلاق سراح رشيد الرشق الذي خطط لاغتيالي وزكريا الزبيدي وغيرهما هو شهادة على الاستسلام واتفاق التفريط".

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وأضاف بن غفير -الذي استقال من منصب وزير الأمن القومي احتجاجا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى- أن إعادة الأسرى الإسرائيليين تتم "بقطع الكهرباء عن غزة ووقف دخول الوقود والمعونات الإنسانية".

مراسل #الجزيرة هاني الشاعر يضعنا في صورة الأوضاع عند المستشفى الأوروبي بعد وصول عدد من الأسرى المحررين إلى قطاع غزة#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/XBlJP141HN — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 30, 2025

وصول أسرى غزة

في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة في قطاع غزة بوصول 9 من الأسرى المحررين ضمن هذه الدفعة إلى القطاع.

وأظهرت مشاهد من غزة حشودا من الفلسطينيين تستقبل الأسرى المحررين لدى وصولهم إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوبي القطاع.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع.

ويقضي الاتفاق -الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية مصرية أميركية- ببدء مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بشأن المرحلة الثانية في موعد أقصاه اليوم الـ16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، على أن يتم إنجاز الاتفاق قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى.