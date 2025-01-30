السعودية تهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا

هنأ ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، أحمد الشرع، غداة تعيينه رئيسا انتقاليا لسوريا بعد حوالي شهرين على الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأوردت الخارجية السعودية، عبر حسابها على منصة إكس، أنّ الملك سلمان وولي عهده بعثا "برقية تهنئة لفخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية".

#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يهنئان الرئيس أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية. pic.twitter.com/xkfphaGWza — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 30, 2025

وتمنى الملك سلمان للشرع "التوفيق والنجاح في قيادة بلدكم الشقيق نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب السوري"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكانت الإدارة السورية الجديدة أعلنت، الأربعاء، تعيين الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، ضمن سلسلة قرارات واسعة تضمنت حلّ كل الفصائل المسلحة، إضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، وإلغاء العمل بالدستور، وحل مجلس الشعب وحزب البعث، الذي حكم البلاد على مدى عقود.

إعلان

وتأتي التهنئة السعودية للشرع، بعد تعيينه رئيسا انتقاليا لسوريا، إثر قيادته هجوما عسكريا مباغتا أفضى إلى سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.

وقد كانت العاصمة الرياض وجهة أول زيارة خارجية لوزير الخارجية في الإدارة السورية أسعد الشيباني مطلع الشهر الجاري.

كما أطلقت السعودية جسرا جويا يحمل مساعدات إنسانية من إمدادات طبية وغذائية وإيوائية "للتخفيف من الأوضاع الصعبة" على السوريين.

والجمعة الماضي، أكّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان من دمشق وقوف بلاده إلى جانب الإدارة السورية الجديدة ودعمها في مسألة رفع العقوبات الغربية.