الاحتلال يفرج عن 110 أسرى مقابل 3 محتجزين إسرائيليين بالدفعة الثالثة

من المخطط أن تفرج سلطات الاحتلال اليوم الخميس عن 110 أسرى مقابل إفراج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن 3 أسرى إسرائيليين بإطار الدفعة الثالثة من التبادل في المرحلة الأولى باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفق ما تسلمته حركة حماس، تضم قائمة المُفرج عنهم اليوم من سجون الاحتلال 32 محكوما بالمؤبد، و48 من ذوي الأحكام العالية، و30 طفلا.

وسيطلق سراح 66 أسيرا إلى الضفة الغربية من بينهم زكريا الزبيدي أحد الستة الذين تحرروا بنفق الحرية من سجن جلبوع، كما سيحرر 14 أسيرا مقدسيا سينقلون إلى القدس، و9 أسرى سيرحّلون إلى غزة، بحسب هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.

وذكر المصدر ذاته أن عدد الأسرى الذين سيبعدون إلى خارج فلسطين عبر مصر من ذوي الأحكام المؤبدة يبلغ 21 أسيرا.

وأعلنت مؤسسات الأسرى أن استقبال الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى سيكون في منطقة الردانة برام الله، ومن المتوقع أن يكون ذلك في منتصف النهار.

وأضافت أن عدد المحكومين بالمؤبد في سجون الاحتلال سيبلغ بعد انتهاء المرحلة الأولى من صفقة التبادل 287 أسيرا.

وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أعلن أمس الأربعاء أنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى، قررت القسام الإفراج غدا عن الأسرى أربيل يهود وآغام بيرغر وغادي موشي موزس".

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في حين أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسلم قائمة أسماء المحتجزين المقرر الإفراج عنهم اليوم، موضحا أن 8 محتجزين، بينهم 3 إسرائيليين و5 تايلنديين، سيطلق سراحهم من غزة.

واستخدمت إسرائيل ملف الأسيرة أربيل يهود ذريعة لتعطيل عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب القطاع ووسطه إلى ديارهم بالشمال من السبت إلى صباح الاثنين الماضي، مطالبة بالإفراج عنها قبل يوم السبت المقبل الذي كان من المخطط الإفراج فيه عن الدفعة الثالثة من المحتجزين.

ووفق ذلك، سيتم تبادل الدفعة الرابعة من الأسرى السبت، إذ ستفرج حماس عن سراح 3 محتجزين إسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين لم يحدد حتى الآن.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار 6 أسابيع، يفرج خلالها عن 33 من المحتجزين في غزة، منهم 8 أموات، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.