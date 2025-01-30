أهم الأحداث منذ وقف إطلاق النار في غزة

منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار يوم 19 يناير/كانون الثاني 2025 في قطاع غزة، شهدت فلسطين عامة وغزة خاصة سلسلة من الأحداث.

بدأت بتسليم الرهائن والإفراج عن الأسرى، مرورا بدخول شاحنات المساعدات، وصولا إلى العودة التدريجية للنازحين.

وتضمنت عملية تبادل الأسرى إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل عدد من الأسرى منهم جنود إسرائيليون، حيث تم تنفيذها على مراحل متعددة وسط إجراءات أمنية مشددة.

تابعوا بالفيديو أهم الأحداث من 19 إلى 30 يناير/كانون الثاني 2025 في التغطية التالية: