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أمنستي تطالب سلطات تونس بالإفراج "فورا" عن صحفي

TUNIS, TUNISIA - SEPTEMBER 13: Dozens of demonstrators march with banners towards the Municipal Theater on Avenue Habib Bourguiba, calling for the rule of law, the protection of rights and freedoms, the cancellation of repressive decrees and freedom of expression in Tunis, Tunisia on September 13, 2024. (Photo by Yassine Gaidi/Anadolu via Getty Images)
مظاهرة سابقة بالعاصمة تونس تطالب بسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات (الأناضول)
30/1/2025

طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات التونسية بإطلاق سراح الصحفي محمد بوغلاب "فورا ودون أي شرط أو قيد".

وقالت أمنستي إن بوغلاب المعتقل منذ مارس/آذار 2024 "محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير".

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وأضافت أن "حالة بوغلاب الصحية تدهورت تدهورا شديدا خلال احتجازه، مع تقاعس السلطات عن توفير السبل الكافية أمامه لتلقي الرعاية الصحية".

وتابعت أمنستي بأن "بوغلاب يحتجز تعسفيا منذ أن اعتقلته قوات الأمن في 22 مارس/آذار 2024، بعد شكاية قدمها مسؤول رفيع المستوى بوزارة الشؤون الدينية (التونسية)".

وأشارت إلى أن "الشكاية استندت إلى تعليقات أدلى بها بوغلاب علنا عبر صفحته على منصات التواصل" خلال استضافته في برامج تلفزيونية وإذاعية "حيث طرح تساؤلات بشأن إنفاق وزارة الشؤون الدينية".

وفي 28 يونيو/حزيران 2024، قضت محكمة تونسية بسجن بوغلاب 8 أشهر، بتهمة "التشهير بموظفة رسمية" بعدما تحدث في أحد البرامج عن سفريات متعددة لموظفة بوزارة الشؤون الدينية "دون مبررات معقولة" ملمحا إلى "إمكانية حصول فساد مالي وإداري".

وشدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد مرارا على استقلال المنظومة القضائية.

المصدر : وكالة الأناضول

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