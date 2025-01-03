وزيرة خارجية ألمانيا تصل دمشق مرتدية سترة واقية من الرصاص

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى العاصمة السورية دمشق، مرتدية سترة واقية من الرصاص وعبر طائرة عسكرية، حسب مراسل الأناضول.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (دي بي إيه)، اليوم الجمعة، بأن بيربوك وصلت إلى سوريا بعد شهر تقريبا من الإطاحة بنظام بشار الأسد في زيارة غير معلنة مسبقا.

وفي وقت متزامن، وصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى دمشق برا قادما من لبنان.

وفي سلسلة منشورات عبر منصة إكس، شددت وزيرة الخارجية الألمانية على ضرورة أن يحصل جميع السوريين على مكان في العملية السياسية في المرحلة المقبلة.

وأضافت بيربوك: "زيارتنا إلى دمشق إشارة من الاتحاد الأوروبي على إمكانية بداية علاقة سياسية جديدة مع سوريا".

بدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي، في منشور عبر إكس: "نريد تعزيز عملية انتقالية سلمية في سوريا تخدم الشعب والاستقرار الإقليمي".

وذكر أن فرنسا وألمانيا تقفان معًا إلى جانب الشعب السوري بجميع أطيافه.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق عقب السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير منطقة إدلب (شمال) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية لإدارة المرحلة الانتقالية.