عشرات الشهداء بغزة والاحتلال يكثف غاراته على وسط القطاع

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 17 فلسطينيا -بينهم صحفي- جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على وسط قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة، وذلك بعد يوم شهد تكثيف قوات الاحتلال غاراتها على القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأكدت مصادر طبية أن 90 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، منهم 43 شخصا شمال القطاع أمس.

وقال مراسل الجزيرة إن 9 فلسطينيين استشهدوا -بينهم صحفي- في قصف إسرائيلي على 3 منازل وسط قطاع غزة فجر اليوم.

وأوضح أن الصحفي عمر الديراوي استشهد في غارة إسرائيلية على منزل أسرته في بلدة الزوايدة وسط القطاع، وجاء ذلك بعد يوم من استشهاد المصور الصحفي حسن القيشاوي إثر استهدافه بصاروخ من مسيّرة إسرائيلية غربي مدينة غزة.

وقد استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي محطة البربري، في شارع الجلاء غربي مدينة غزة. كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وخلال الساعات القليلة الماضية، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 فلسطينيين -بينهم طفلان- إثر قصف الاحتلال شقة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقد أسفر قصف إسرائيلي على منزل بمنطقة السوارحة جنوب غربي مخيم النصيرات عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

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وغرب مدينة غزة، قال مراسل الجزيرة إن 4 فلسطينيين على الأقل استشهدوا وآخرين أصيبوا، في قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيم الشاطئ.

وقرب مدخل مخيم المغازي وسط القطاع، استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة أبو لبدة. وقد نقلت سيارات الإسعاف المصابين وجثث الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وذكرت مصادر طبية في مستشفى ناصر أنهم استقبلوا جثامين 4 شهداء بينهم طفلة، إضافة إلى عدد من المصابين، وذلك بعد أن استهدف الجيش الإسرائيلي بقصف جوي خيمة تؤوي نازحين شمال خان يونس.

وفي الأثناء قال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن 20 شخصا استشهدوا في مجزرتين بجباليا النزلة والمواصي. وأضاف في تصريحات للجزيرة أن معظم الضحايا الذين يتعامل معهم الدفاع المدني أطفال ونساء، وأن ذلك يؤكد إصرار الاحتلال على المضي فيما تسمى سياسة التطهير العرقي.

وشمال القطاع، أضرمت قوات الاحتلال النيران في عدد من المدارس والمنازل بمحيط المستشفى الإندونيسي.

وبدعم أميركي وعلى مرأى ومسمع من العالم كله، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت -وفق آخر الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة بغزة- 45 ألفا و581 شهيدا، و108 آلاف و438 مصابا، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.