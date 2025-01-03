غارات إسرائيلية على مواقع بحلب شمال سوريا

قال مراسل الجزيرة إن طائرات إسرائيلية شنت هذه الليلة غارات على معامل الدفاع التابعة للجيش السوري بمنطقة السفيرة جنوبي مدينة حلب في شمال سوريا.

كما أفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن غارة إسرائيلية استهدفت منشآت عسكرية في بلدة السفيرة بمحافظة حلب.

وقالت تقارير إعلامية إنه سُمع دويّ ما لا يقلّ عن 7 انفجارات ضخمة ناتجة عن استهداف الطيران الإسرائيلي معامل الدفاع في منطقة السفيرة جنوب حلب.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد سكان السفيرة أنه سمع "ضربات قوية، تسبّبت بما يشبه هزة أرضية في السفيرة. الأبواب والشبابيك تفتّحت. كانت أقوى ضربات أسمعها في حياتي. لقد تحوّل الليل إلى نهار".

وتعد هذه الغارات هي الأحدث ضمن سلسلة من الهجمات التي نفذتها إسرائيل منذ سيطرة الإدارة الجديدة بسوريا على مقاليد الحكم في 8 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي -في وقت سابق- الانتهاء من الجزء الأساسي من العملية في سوريا، وقالت إنه تم تدمير نحو 80% من القدرات العسكرية لسوريا.

ووفقا لإذاعة الجيش، نفذت مئات الطائرات الإسرائيلية هجمات على أكثر من 250 هدفا في مواقع مختلفة بسوريا، من دمشق إلى طرطوس، وتركّزت الهجمات على مستودعات الأسلحة وكتائب الدفاع الجوي في المناطق الوسطى والجنوبية، كما استهدفت الغارات مراكز الأبحاث العلمية العسكرية ومطارات عسكرية، بما في ذلك مطار المزة العسكري بريف دمشق.

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني كبير قوله إن سلاح الجو الإسرائيلي دمر طائرات وسفنا حربية وقواعد عسكرية وأنظمة صواريخ أرض جو، ومواقع إنتاج ومستودعات أسلحة وصواريخ أرض أرض ومنشآت إستراتيجية.