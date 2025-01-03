كتائب القسام: دمرنا 5 دبابات واستهدفنا مروحية إسرائيلية

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أن مقاتليها دمروا 5 دبابات إسرائيلية وأطلقوا صاروخا باتجاه مروحية إسرائيلية، في حين أعلن جيش الاحتلال أنه يواصل عمليات التمشيط والدهم في شمال قطاع غزة.

وأوضحت كتائب القسام أن مقاتليها دمروا "4 دبابات ميركافا صهيونية بعدد من العبوات الشديدة الانفجار في محور التقدم شرقي جباليا البلد شمالي القطاع".

وقبل قليل، قالت القسام "استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بعبوة شواظ شرق شارع الصفطاوي غربي مخيم جباليا بشمال القطاع".

وكانت كتائب القسام قد أعلنت أيضا أن مقاتليها تمكنوا -بالاشتراك مع مقاتلي ألوية الناصر- من إطلاق صاروخ من طراز "سام" باتجاه مروحية إسرائيلية من نوع "أباتشي"، كانت تحلق في أجواء مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قال إنه نفذ محاولة اعتراض صاروخ أُطلق من وسط قطاع غزة على كيبوتس "بئيري"، بغلاف قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يفحص نتائج هذه المحاولة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مسلحي حماس في غزة أطلقوا صاروخ أرض-جو باتجاه مروحية إسرائيلية في القطاع، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في غلافه.

وأضاف جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق صاروخين من شمالي قطاع غزة، سقط أحدهما قرب كيبوتس نيرعام، والآخر في منطقة مفتوحة.

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وأمس الخميس، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– قصف مستوطنة حوليت جنوبي إسرائيل برشقة صاروخية.

وعقب اندلاع الحرب غادر عشرات آلاف الإسرائيليين منازلهم في المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة وتلك القريبة من لبنان، ومنذ ذلك الحين تمول إسرائيل إقامتهم في فنادق ومساكن خاصة.

دهم وتمشيط

من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مواصلة قوات لواء غفعاتي، تحت قيادة الفرقة 162، القتال في شمال قطاع غزة، وتمشيط منطقة جباليا، ودهم وتدمير بنى تحتية عسكرية.

وأضاف الجيش -في بيان- أن قواته نفذت خلال الأسبوع الجاري عمليات تفتيش شملت مبنى زعم أنه كان يستخدم سابقا كمدرسة في جباليا، وعثر الجنود بداخله على العديد من الوسائل القتالية.

وقال الجيش إنه تم رصد خلية مسلحة والقضاء عليها، بعدما كانت تحاول زرع عبوة ناسفة على بعد أمتار قليلة من قواته.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.​​​​​​

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.