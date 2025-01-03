احتجاز رهائن في سجن آرل بجنوب فرنسا

احتجز سجين 5 أشخاص رهائن، اليوم الجمعة، في سجن آرل بجنوب فرنسا، حسب ما أفادت مصادر في الشرطة، في حين تم استبعاد وجود علاقة للحادثة "بملف الإرهاب".

وقالت المصادر إن سجينا يحمل سلاحا أبيض ويعاني "اضطرابات نفسية كبيرة" يحتجز 4 ممرضين وحارسا، بينما أشار مصدر في السجن إلى أن الرجل ليس لديه أي "ملف إرهابي".

وبدأت عملية احتجاز الرهائن قرابة الساعة 10,15 بتوقيت غرينتش في الوحدة الصحية التابعة للسجن في آرل، حسب ما أضاف مصدر في السجن.

وقال مصدر مطلع على القضية إن "الوضع لا يزال هادئا".

وكان الرجل البالغ 37 عاما أوقف بتهمة الاغتصاب تحت تهديد السلاح، وقد قال إنه يرغب "بتغيير السجن"، وفق ما أفاد مصدر مطلع على المسألة.

ونشرت السلطات عناصر من قوات التدخل، وقال وزير العدل جيرالد دارمانان على منصة إكس "نريد أن نحشد كل الوسائل" لإنهاء حادثة احتجاز الرهائن.

وقال المصدر المطلع على القضية إن السجين كان مؤهلا للإفراج عنه في سنة 2031.