عاجل,
أخبار

عاجل | "أ ف ب" عن مصادر الشرطة: احتجاز رهائن في سجن آرل بجنوب فرنسا

3/1/2025-|آخر تحديث: 3/1/202503:32 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

إعلان