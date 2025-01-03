سوريا تفرض قيودا على دخول اللبنانيين إلى أراضيها

فرضت السلطات السورية الجديدة اليوم الجمعة قيودا غير مسبوقة على دخول اللبنانيين إلى أراضيها، وأشار مصدر عسكري لبناني إلى أن الخطوة أتت إثر مناوشات بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين، بينما رجح مسؤول أمني أن الخطوة جاءت وفق مبدأ "المعاملة بالمثل".

وأكد وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي أن العمل جار لحل مسألة منع دخول مواطنيه إلى سوريا.

وقال مسؤول في الأمن العام اللبناني المشرف على المعابر الحدودية -لوكالة الصحافة الفرنسية- إن الجهاز لم يتبلغ بأي "إجراء جديد من الجانب السوري، لكنه فوجئ بإغلاق الحدود".

وكان يسمح للبنانيين بدخول سوريا باستخدام جواز السفر أو الهوية، من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول.

وتحدث المسؤول الأمني عن أنباء بفرض قيود على دخول اللبنانيين وفق مبدأ "المعاملة بالمثل، أي بالشروط التي يفرضها اللبنانيون على السوريين لجهة حيازة إقامة أو حجز فندقي".

وقال مسؤول أمني لبناني آخر إن القيود تعني أن اللبنانيين الذين ليست لديهم إقامة أو عائلة داخل سوريا لن يتمكنوا من العبور، لكنه أشار إلى أن هناك بعض الاستثناءات لمن لديهم أنشطة داخل سوريا.

مناوشات حدودية

أتى ذلك بعد أن قال الجيش اللبناني إن 5 جنود أصيبوا في اشتباكات اندلعت بين الجنود وسوريين مجهولي الهوية أثناء محاولة الجنود إغلاق معبر حدودي غير شرعي قرب بعلبك في شمال شرقي لبنان.

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وتجددت الاشتباكات في وقت سابق من مساء اليوم، إذ أعلن الجيش اللبناني إصابة أحد جنوده باشتباكات مع مسلحين سوريين في منطقة معربون بقضاء بعلبك.

وأوضح الجيش أن الحادثة بدأت عندما حاول أشخاص سوريون فتح معبر غير شرعي باستخدام جرافة، مما دفع عناصر الجيش إلى إطلاق نيران تحذيرية في الهواء.

من جهته، رجح مصدر عسكري أن تكون القيود على دخول اللبنانيين إلى سوريا خطوة احتجاجية بعد "مناوشات بين الجيش اللبناني وعناصر مسلحة سورية على الحدود، حيث اعتقل الجيش عناصر من المسلحين ثم أخلى سبيلهم".