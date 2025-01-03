رويترز: لم يتحدد موعد الحوار الوطني السوري المنتظر

نقلت وكالة رويترز -اليوم الجمعة- عن 5 مصادر تأكيدها أن الإدارة السورية الجديدة لم تقرر بعد موعدا لعقد مؤتمر الحوار الوطني الذي يهدف إلى جمع السوريين من مختلف الطوائف لرسم مسار جديد لسوريا بعد سقوط عائلة الأسد.

وشملت المصادر -التي تحدثت لرويترز- مسؤولين اثنين بوزارة الإعلام السورية وعضوا آخر في الإدارة السورية الجديدة ودبلوماسيين اثنين مطلعين على الجهود الجارية للتخطيط للمؤتمر.

وقالوا إن الدعوات الرسمية للمؤتمر لم تُرسل بعد على الرغم من أن السلطات تواصلت مع بعض الشخصيات بشكل غير رسمي.

وكانت بعض المؤسسات الإعلامية السورية ذكرت في وقت سابق أن المؤتمر سيعقد في الرابع والخامس من هذا الشهر، ثم رجحت عقده منتصف الشهر الجاري بهدف جمع نحو 1200 ممثل من مختلف الأطياف الدينية والعرقية والسياسية في سوريا.

وطالبت أطياف المجتمع السوري بعقد مؤتمر للحوار الوطني يحدد خريطة الطريق للدولة السورية، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، ويذكر أن عقد هذا المؤتمر تعهد رئيسي أعلنته الإدارة الجديدة.

ومن المتوقع أن تصدر عن المؤتمر هيئة دستورية لبحث كتابة دستور جديد لسوريا، وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع رجح أن يستغرق إعداد هذا الدستور 3 سنوات.