روما وطهران تتبادلان استدعاء السفيرين إثر توقيف صحفية إيطالية بإيران

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت سفيرة بلاده لدى طهران باولا أمادي، على خلفية اعتقال الصحفية تشيشيليا سالا في طهران قبل أسبوعين، أثناء عملها بموجب تأشيرة صحفية عادية.

جاء استدعاء السفيرة الإيطالية لدى طهران بعد ساعات من خطوة مماثلة اتخذتها روما باستدعاء السفير الإيراني لديها محمد رضا صبوري للمطالبة بـ"الإفراج فورا" عن الصحفية الإيطالية.

وأتت مطالبة روما في وقت تفيد فيه وسائل إعلام إيطالية بأن الصحفية تقبع في زنزانة انفرادية تنام فيها على الأرض.

وفي بيان بهذا الشأن، أكد مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن روما تسعى مع طهران "لتأمين الإفراج الفوري عن تشيشيليا سالا، وفي انتظار ذلك، والتعامل معها باحترام يليق بالكرامة الإنسانية".

وأتى بيان ميلوني بعد اجتماع عقدته بشأن قضية سالا مع وزير الخارجية أنطونيو تاياني ووزير العدل كارلو نورديو ورؤساء أجهزة الاستخبارات، كما استقبلت ميلوني في مقر رئاسة الوزراء والدة الصحفية الموقوفة، وأجرت اتصالا هاتفيا بوالدها.

وأوردت وزارة الخارجية الإيطالية أنه تم إبلاغ السفير الإيراني بأنه ينبغي السماح لموظفي السفارة الإيطالية في طهران بزيارة الصحفية الموقوفة، "وتزويدها بوسائل الراحة التي تمّ حرمانها منها حتى الآن".

انتهاك قوانين

توجّهت سالا (29 عاما) إلى إيران في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي بتأشيرة صحفية، وأوقفت في 19 من الشهر نفسه "لانتهاكها قانون" الجمهورية الإسلامية، بحسب ما أفادت وزارة الثقافة والتوجيه الإسلامي الإيرانية التي تشرف على عمل الصحفيين وتمنحهم التصاريح.

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ويعود آخر منشور لسالا على منصة إكس إلى 17 ديسمبر/كانون الأول، وتضمّن رابطا لبودكاست بعنوان "محادثة عن النظام الأبوي في طهران".

وتسنّى لسالا، التي تتعاون أيضا مع صحيفة "إل فوليو"، التواصل مع سفارة بلدها ومع عائلتها، بحسب السلطات الإيرانية، وقالت سالا لعائلتها في اتصال هاتفي الأربعاء إنها تقبع في زنزانة انفرادية لا تطفأ فيها الأضواء إطلاقا، بحسب تقارير إعلامية إيطالية.

وزارت سفيرة روما لدى طهران باولا أمادي مواطنتها الموقوفة، وأعطت المسؤولين طردا يحتوي على أغراض تمكّنها من العناية بنفسها، بينها قناع ليساعدها على النوم ولوازم صحية، لكنها لم تتسلّمه، بحسب الإعلام الإيطالي.

واعتُقلت سالا التي كان يفترض أن تعود إلى إيطاليا في 20 ديسمبر/كانون الأول بعد أيام على توقيف الولايات المتحدة وإيطاليا مواطنين إيرانيين اثنين بتهمة انتهاك قوانين في الولايات المتحدة، والعقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران.

وقالت السفارة الإيرانية في روما إن اللقاء الذي جرى في وزارة الخارجية الإيطالية شكّل فرصة "للمناقشة وتبادل وجهات النظر بشأن المواطن الإيراني محمد عابديني المعتقل في سجن ميلانو بتهم زائفة، والمواطنة الإيطالية تشيشيليا سالا المعتقلة في إيران لانتهاكها قوانين جمهورية إيران الإسلامية".

وقارنت السفارة بين القضيتين، مطالبة بأن تقوم إيطاليا "بالمثل بتقديمها المساعدة اللازمة للمواطن الإيراني المسجون، فضلا عن تسريع إطلاق سراحه".