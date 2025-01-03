جندي في الخدمة ومعجب بترامب.. الشرطة تكشف هوية منفذ تفجير لاس فيغاس

قال مسؤولو إنفاذ القانون بالولايات المتحدة، الخميس، إن جنديا بالجيش من ولاية كولورادو قد يكون سائق شاحنة تسلا، التي انفجرت خارج فندق ترامب بلاس فيغاس، في واقعة أسفرت عن مقتله وإصابة 7 أشخاص بجروح طفيفة.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي، الخميس، إنه لم يجد حتى الآن أي صلة مؤكدة بين هجوم الدهس بشاحنة في يوم رأس السنة الجديدة بمدينة نيو أورليانز الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا، وانفجار الشاحنة في لاس فيغاس.

وذكر المكتب أنه لم يتضح بعد ما إذا كان انفجار لاس فيغاس عملا إرهابيا.

وتعتقد السلطات أن ماثيو ليفيلسبيرغر، وهو جندي في الخدمة يبلغ من العمر 37 عاما من مدينة كولورادو سبرينغز، كان داخل السيارة حين انفجرت عبوات بنزين وألعاب نارية في صندوق الشاحنة وأنه تصرف بمفرده.

واحترقت جثة السائق لدرجة تعذر معها التعرف على هويته، وينتظر المحققون تأكيد أدلة الحمض النووي والسجلات الطبية.

وقال قائد شرطة لاس فيغاس متروبوليتان كيفن ماكماهيل، في مؤتمر صحفي، إن الشخص الذي كان في الشاحنة أطلق النار على رأسه مباشرة قبل تفجير المواد المشتعلة في السيارة، وعثر على مسدس عند قدميه.

وكان السلاح واحدا من مسدسين نصف آليين عُثر عليهما في الشاحنة، وقد اشتراهما ليفيلسبيرغر بشكل قانوني في 30 ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، وعثرت سلطات إنفاذ القانون في الشاحنة أيضا على بطاقة هوية عسكرية، وجواز سفر، وهاتف آيفون، وبطاقات ائتمان.

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وقال مسؤول بالجيش الأميركي إن ليفيلسبيرغر كان يعمل في قيادة العمليات الخاصة بالجيش الأميركي وكان في إجازة معتمدة وقت وفاته. وقال متحدث باسم قيادة العمليات الخاصة بالجيش الأميركي إن القيادة لن تعلّق على التحقيق الجاري.

وقال مسؤول أميركي، لرويترز، إن ليفيلسبيرغر حصل على النجمة البرونزية للشجاعة ووسام تقدير الجيش للشجاعة، بالإضافة إلى شارة المشاة القتالية. وأضاف المسؤول أنه أكمل 5 مهام قتالية في أفغانستان.

وفي تصريح لرويترز، قال أحد أقارب ليفيلسبيرغر، طلب عدم ذكر اسمه، إن ليفيلسبيرغر كان من أنصار الرئيس المنتخب دونالد ترامب طوال حياته السياسية، واعتبره شخصا يحب الجيش. وأضاف "كان يعتقد أن ترامب أعظم شيء في العالم".