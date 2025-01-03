بلينكن يزور كوريا الجنوبية في خضم أزمتها السياسية

يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كوريا الجنوبية لإجراء محادثات الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، في حين تشهد البلاد اضطرابات سياسية في ظل مقاومة رئيسها المعزول الامتثال لمذكرة توقيف صدرت بحقه بعد إعلانه الأحكام العرفية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن بلينكن سيلتقي نظيره تشو تاي يول يوم الاثنين المقبل.

وأضافت "يتوقع أن يناقشا التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، ومسائل كوريا الشمالية والتحديات الإقليمية والعالمية".

وتعد كوريا الجنوبية حليفا أمنيا رئيسيا للولايات المتحدة، لكنها تشهد أزمة أثارها الرئيس المعزول يون سوك يول بعد إعلانه فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ورفضه لاحقا الامتثال لمذكرة اعتقال صدرت بحقه بعد عزله.

وحاول المحققون تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه اليوم الجمعة، لكن الأمن الرئاسي منعهم من ذلك.

وعلّق المحققون تنفيذ مذكرة التوقيف التي أصدرها القضاء بحق الرئيس المعزول لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وقال "مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين" في بيان إنه "في ما يتعلق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم فقد تقرر أن تنفيذها كان مستحيلا على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة، وإن القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ".

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وتنتهي صلاحية مذكرة التوقيف في 6 يناير/كانون الثاني الجاري، وهو اليوم نفسه الذي سيلتقي فيه بلينكن مع وزير خارجية البلاد.

ويون ملاحق بتهمة "التمرد" بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل شهر، وهو لا يزال رسميا رئيسا للجمهورية، إذ إن قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائيا بعد، وبانتظار أن تبت فيه المحكمة الدستورية.