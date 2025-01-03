المحققون الكوريون يحاولون اعتقال الرئيس المعزول ووحدة عسكرية تمنعهم

قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إن وحدة عسكرية داخل المجمع الرئاسي بالعاصمة سول منعت المحققين الكوريين من اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقه.

وقد أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، الجمعة، أنّها بدأت في تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وأعلن "مكتب التحقيق بقضايا الفساد المتّهم بها كبار الشخصيات" أنّ "تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس يون سوك يول قد بدأ".

وشاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية فريقا من محقّقي المكتب يتقدّمهم مدعٍ عام يدخلون بمؤازرة أمنية إلى مقرّ الإقامة الرئاسي الواقع وسط العاصمة من بوابته الحديدية الضخمة قرابة الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (23,00 ت غ الخميس).

وجرت عملية المداهمة في حين تجمّع حشد من أنصار يون أمام المقرّ لحمايته.

ويون ملاحق بتهمة "التمرّد" بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل شهر، وهو لا يزال رسميا رئيسا للجمهورية، حيث إنّ قرار عزله الصادر عن البرلمان لم يصبح نهائيا بعد، وبانتظار أن تبتّ به المحكمة الدستورية.

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية، قبل أن يضطر بعد 6 ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.

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وتفاقمت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي، عندما عزل البرلمان أيضا هان داك-سو الذي حلّ مكان يون، وذلك لعدم توقيعه مشاريع قوانين لإجراء تحقيقات بشأن يون.