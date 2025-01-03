الشيباني: نقلنا للسعودية رؤيتنا لتشكيل حكومة تضم مكونات سوريا

قال وزير الخارجية السوري بحكومة تصريف الأعمال أسعد الشيباني، اليوم الجمعة، إنه نقل خلال زيارته إلى السعودية رؤية وطنية تتمثل بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم كافة مكونات البلاد.

وأردف أن الرؤية الوطنية -التي عبر عنها خلال الزيارة إلى الرياض- تتضمن العمل على إطلاق خطة تنموية اقتصادية تفسح المجال للاستثمار وتعقد الشراكات الإستراتيجية وتنهض بالواقع المعيشي والخدمي.

وأضاف الشيباني -في سلسلة منشورات على منصة إكس- أنه عبّر عن أهمية سوريا في لعب دور إيجابي في المنطقة، ونسج سياسات مشتركة تدعم الأمن والاستقرار، وتحقق الازدهار إلى جانب الدول العربية.

وقدم وزير الخارجية السوري شكره للسعودية ووزيري الدفاع خالد بن سلمان والخارجية فيصل بن فرحان ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان على حفاوة الاستقبال والترحيب لأول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة.

بدورها، عبّرت السعودية عن دعمها للشعب السوري والإدارة الجديدة، وأكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها، وفق الشيباني.

والأربعاء الماضي، بدأ الشيباني زيارة إلى السعودية رافقه خلالها وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب.

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وتعد هذه الزيارة الأولى خارجيا لممثل عن الإدارة الجديدة في سوريا بعد تشكيل حكومة تصريف الأعمال، عقب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.