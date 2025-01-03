الرئيس الصومالي: انضمامنا لمجلس الأمن فصل جديد بتاريخ البلاد

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن انضمام بلاده إلى مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم يُعدّ بمثابة "دفعة قوية للحراك الدبلوماسي بعد سنوات من الغياب".

وذكر شيخ محمود، اليوم الجمعة، أن دبلوماسية الحكومة، بما في ذلك وزارة الخارجية، حققت انتصارات كبيرة في استعادة دورها الفعال في مجال تعزيز السياسة الخارجية للبلاد في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا".

وأشار الرئيس الصومالي إلى أن "هذا النجاح لم يكن ليتحقق دون الجهود المشتركة للصوماليين داخل الوطن وفي الشتات".

وأضاف شيخ محمود "أشكر كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، من العاملين في الداخل إلى أفراد جاليتنا بالخارج.. إن صمودكم وتضحياتكم ساهمت في كتابة هذا الفصل الجديد من تاريخ الصومال".

وفي السياق ذاته، قال إن بلاده سددت كافة المتأخرات المالية المستحقة للأمم المتحدة عن السنوات الـ34 السابقة، موضحا أن هذا الإجراء يُظهر "التزام الصومال بمسؤولياته الدولية واستعداده للانخراط الفعّال مع المجتمع الدولي"، وفق تعبيره.

ونالت 5 دول عضوية مجلس الأمن غير الدائمة إلى ختام ديسمبر/كانون الأول 2026، ويتعلق الأمر بكل من الصومال وباكستان واليونان والدانمارك وبنما، بينما غادرت 5 دول بعد اكتمال عضويتها التي تدوم سنتين، ويتعلق الأمر بالإكوادور وسويسرا ومالطا وموزمبيق واليابان.