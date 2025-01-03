الصفدي يوجه دعوة لوفد وزاري سوري لزيارة الأردن

اتفق وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي وسوريا أسعد الشيباني على تنظيم زيارة لوفد من دمشق إلى المملكة، بغية بحث التعاون بين البلدين في عديد من المجالات.

وذكر بيان للخارجية الأردنية أن الصفدي أجرى اتصالا هاتفيا مع الشيباني بحثا خلاله تطورات الأوضاع في سوريا وسبل التعاون في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا.

واتفقا على تنظيم زيارة للمملكة لوفد وزاري وعسكري وأمني سوري تلبية لدعوة رسمية من الصفدي لبحث آليات التعاون في عديد من المجالات، من دون تحديد تاريخ لها.

وتشمل المجالات -وفق البيان- كلا من الحدود والأمن والطاقة والنقل والمياه والتجارة وغيرها من القطاعات الحيوية.

وشدد الصفدي على "وقوف الأردن الكامل مع سوريا وشعبها الشقيق في هذه المرحلة التاريخية وإسناد الشعب السوري في عملية إعادة بناء وطنه عبر عملية سياسية يقودها السوريون وتبني مستقبلا مستقرا، يضمن أمن البلاد ووحدتها وسيادتها ويخلصها من الإرهاب ويحفظ حقوق جميع السوريين".

وأكد الشيباني حرص بلاده على تطوير علاقاتها الأخوية مع الأردن وتعزيزها في كل المجالات، وثمّن وقوف المملكة مع سوريا في هذه المرحلة الدقيقة.

ويوم 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، التقى الصفدي قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع بدمشق.

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وعلى صعيد متصل، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة -اليوم الجمعة- أن "الأردن مستعد لتزويد الجانب السوري بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية".

وأضاف في تصريحات -أوردتها قناة "المملكة" الرسمية- أن "خط الربط الكهربائي داخل الأراضي الأردنية جاهز لغاية الحدود الأردنية السورية"، مشيرا إلى أن "البدء بتزويد سوريا بالكهرباء يعتمد على جاهزية الجانب السوري".