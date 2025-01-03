أخبار|كوريا الجنوبية

إنقاذ العشرات من مبنى اشتعلت فيه النيران بكوريا الجنوبية

حريق سابق في أحد المصانع بكوريا الجنوبية (الفرنسية)
3/1/2025

أجلت قوات الدفاع المدني الكورية الجنوبية عشرات الأشخاص اليوم الجمعة من مبنى تجاري مكون من 8 طوابق اندلعت فيه النيران بمدينة سيونغنام الواقعة جنوب العاصمة سول.

وأصيب نحو 28 شخصا بجروح طفيفة -بما في ذلك استنشاق الدخان- لكن لم تكن هناك تقارير عن إصابات خطيرة.

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وقالت إدارة الإطفاء إن عمال الطوارئ ما زالوا يبحثون في الموقع للتأكد من عدم وجود أحد محاصر بالداخل.

وذكرت الإدارة أن عناصرها أنقذوا حتى الآن 240 شخصا، في حين تمكن 70 آخرون من الخروج من المبنى دون مساعدة.

وأرسلت إدارة الإطفاء 82 من مركبات ومعدات الإطفاء إلى الموقع بهدف السيطرة على الحريق بعد أن اندلع في مطعم بالطابق الأرضي من المبنى التجاري المزدحم، والذي يضم أيضا حمّام سباحة لتدريب الأطفال.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، ذكرت قناة "واي تي إن" التلفزيونية أن هناك أشخاصا عدة عالقون داخل المبنى، وعرضت لقطات تظهر دخانا أسود يغطي جزءا كبيرا من المبنى.

المصدر : وكالات

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