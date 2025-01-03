اقتحامات ومواجهات وحملات تفتيش إسرائيلية واسعة بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات ومدنا في الضفة الغربية المحتلة وشنت حملات تفتيش، في حين أفادت مصادر محلية بإصابة مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة جيوس، شرقي قلقيلية شمال الضفة.

وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة جيوس.

في غضون ذلك، قالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الزاوية غرب سلفيت والبلدة القديمة في نابلس شمالي الضفة أيضا.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا يدعى منتصر الجابي عقب مداهمة منزله ومصادرة مركبته خلال اقتحام حارة العقبة بالبلدة القديمة وسط نابلس.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، واندلعت مواجهات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين خرجوا للتصدي لعملية الاقتحام، وتزامن ذلك مع إطلاق قوات الاحتلال للرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على منازل المواطنين.

🌐 متابعة |قوات الاحتلال تعتقل الشاب منتصر الجابي عقب مداهمة منزله ومصادرة مركبته خلال اقتحام حارة العقبة بالبلدة القديمة وسط نابلس. pic.twitter.com/Ra6SP5im7Q — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 3, 2025

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سبسطية شمال غرب نابلس مساء أمس الخميس.

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من جانبه، قال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأجبرت عددا من المحلات التجارية على إغلاق أبوابها، وقامت بعمليات عربدة واستفزاز للمواطنين.

اعتقال وتفتيش

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من مدينة طولكرم، وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد إبراهيم الأشقر أثناء مروره على حاجز "بيت إيل" العسكري شرق مدينة البيرة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم مساء الخميس، وأوضحت أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي، وجابت شوارعها الرئيسية وتحديدا شارعي دوار العليمي في الحي الغربي، والسكة، ومحيط دوار اليونس في الحي الشمالي قبل أن تتوجه إلى ضاحية شويكة.

وأضافت أن آليات الاحتلال اعترضت حركة المركبات والمواطنين على الشارع الشرقي للضاحية، وأوقفت الشبان ودققت في هوياتهم وحققت معهم ميدانيا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأوضحت أن قوات الاحتلال تمركزت في حارة النعالوة في ضاحية شويكة، ونشرت دوريات المشاة في المنطقة، وسط إطلاق القنابل الصوتية لإرهاب المواطنين.

إطلاق نار وقنابل صوت

كما اقتحمت قوات الاحتلال مساء الخميس بلدة دير استيا شمال غرب سلفيت، وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت بين منازل المواطنين وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت.

وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالا عن استشهاد 835 فلسطينيا، وإصابة نحو 6700 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أميركي، ترتكب قوات الاحتلال -منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.