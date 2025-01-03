إسرائيل تعترف بإطلاق مقذوفين من غزة باتجاه مستوطناتها

رصد الجيش الإسرائيلي مقذوفين أطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه إسرائيل اليوم الجمعة، في حادثة هي الأحدث من نوعها خلال الأيام الأخيرة.

وجاء في بيان للجيش أن "مقذوفا سقط بمحاذاة تجمّع نيرعام، بينما سقط المقذوف الآخر في منطقة مفتوحة.. لم تسجّل أي إصابات".

وتعلن إسرائيل منذ الأسبوع الماضي عن رصد إطلاق صواريخ من شمال القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر.

كما قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ محاولة اعتراض صاروخ أُطلق من وسط قطاع غزة على كيبوتس "بئيري"، بغلاف قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يفحص نتائج هذه المحاولة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مسلحي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة أطلقوا صاروخ أرض- جو باتجاه مروحية إسرائيلية في القطاع، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في غلافه، وهو الأمر الذي أكدته كتائب القسام.

تحذير إسرائيلي

وحذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس -الأربعاء الماضي- من أن تل أبيب ستكثّف ضرباتها على قطاع غزة إذا استمرت حماس في إطلاق الصواريخ.

وقال بعدما زار بلدة نتيفوت التي استُهدفت بقصف صاروخي من غزة: "أرغب في إيصال رسالة واضحة" مفادها أنه "ما لم تسمح حماس قريبا بالإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين من غزة.. وإذا واصلت إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، فستكون عرضة لضربات مكثفة لم تشهد غزة مثيلا لها منذ مدة طويلة".

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وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الاثنين الماضي سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة في مستوطنة كيسوفيم المحاذية للقطاع، من دون الإبلاغ عن إصابات.

وعقب اندلاع الحرب، غادر عشرات الآلاف من الإسرائيليين منازلهم في المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة وتلك القريبة من لبنان، ومنذ ذلك الحين تموّل إسرائيل إقامتهم في الفنادق والمساكن الخاصة.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.