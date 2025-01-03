السلطة تعلن مقتل ضابط بالمخابرات في مخيم جنين

أعلن الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب مقتل الرائد رشيد شقو من جهاز المخابرات العامة في "حادث عرضي" صباح اليوم "خلال تأديته واجبه الوطني" في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وبذلك يرتفع عدد الضحايا الذين سقطوا منذ بدء الحملة التي تشنها أجهزة السلطة الفلسطينية في جنين إلى 12 قتيلا، بينهم 6 من عناصر الأجهزة الأمنية وصحفية واحدة.

وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق مقتل أحد عناصرها في العملية التي أطلقت عليها اسم "حماية الوطن" والمستمرة في المخيم منذ 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما أفادت السلطة الفلسطينية في 23 ديسمبر/كانون الأول بمقتل رقيب في أجهزتها الأمنية خلال اشتباكات عنيفة مع عناصر المقاومة في جنين.

عاجل | الناطق باسم قوى الأمن الفلسطينية: الضابط رشيد شقو قضى في حادث عرضي أثناء واجبه الوطني بمخيم جنين pic.twitter.com/MJ3iRuQTCn — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 3, 2025

وأعلن الناطق باسم أجهزة أمن السلطة عدنان الضميري مقتل الرقيب أول مهران قادوس خلال العملية الأمنية، مؤكدا أن "قتل جندي جديد لن يزيدنا إلا عزيمة على مواجهة كل من يحاول تهديد أمن الوطن، ولن يكون هناك أي تساهل مع الفئة الضالة الخارجة عن القانون".

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يشار إلى أن مدينة جنين ومخيمها يشهدان حملة تنفذها السلطة الفلسطينية منذ 28 يوما ضد من وصفتهم بـ"الخارجين عن القانون"، ورفضت كتيبة جنين، التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في المخيم مزاعم الأجهزة، وأكدت استعداها لحل الأزمة على قاعدة تمسكها بحقها المشروع في مقاومة الاحتلال.