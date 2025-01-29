ويتكوف يزور محوري نتساريم وفيلادلفيا واجتماع متوقع مع نتنياهو

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف أنهى اليوم الأربعاء جولة داخل قطاع غزة، ودخل المناطق الإسرائيلية استعدادا للقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فضلا عن المجندات الإسرائيليات الأربع اللائي أفرج عنهن مؤخرا من غزة.

وذكرت صحيفة معاريف أن ويتكوف زار محور فيلاديلفيا ونتساريم رفقة وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، وبحثا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومسألة تفتيش المركبات.

كما قالت هيئة البث إن زيارة ويتكوف للقطاع هدفت إلى الإشراف عن كثب على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في حين أشارت القناة 12 الإسرائيلية -نقلا عن مصادر- إلى أن الاجتماعات التي سيعقدها في إسرائيل تندرج في إطار مساعي الوصول للمرحلة الثانية من الصفقة.

وأوضحت القناة السابعة الإسرائيلية أن ثمة حالة من "القلق" داخل الأواسط السياسية بإسرائيل من أن يكون هدف زيارة ويتكوف هو نقل رسالة بشأن نية أميركية عدم السماح بتجدد الحرب على قطاع غزة.

مزايا عسكرية

في المقابل، قالت مصادر إن واشنطن قد تقدم لإسرائيل إذا لم تجدد حربها على القطاع مزايا أمنية وعسكرية كثيرة، منها مضاعفة الضغط على إيران، ودعم تل أبيب في مواجهة دعاوى المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن صفقات سلاح ومساعدات أمنية إضافية.

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ووصل ويتكوف في وقت سابق اليوم الأربعاء إلى إسرائيل وسيلتقي نتنياهو والقيادة السياسية قبيل الإفراج عن 6 محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية نهاية الأسبوع الجاري ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وكشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنه سيناقش مع نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان، كما نقلت عن مصدر قوله إن المحادثات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة لن تبدأ قبل اليوم الـ16 من الاتفاق رغم ضغوط الوسطاء.

وأضافت أن ويتكوف سيلتقي إضافة إلى نتنياهو وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

يذكر أن إسرائيل كانت قد سحبت جيشها أول أمس الاثنين من الجزء الأكبر مما تسميه ممر نتساريم مما أتاح -للمرة الأولى منذ بداية الحرب- لعدة مئات آلاف من النازحين الفلسطينيين العودة إلى شمال قطاع غزة عبر شارع الرشيد غرب الممر مشيا على الأقدام، وعبر شارع صلاح الدين شرق الممر بالمركبات عقب تفتيشها باتجاه واحد.

وجاءت هذه الخطوة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، ودخل حيز التنفيذ يوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتستمر المرحلة الأولى من الاتفاق 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء الحرب.