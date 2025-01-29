تأكيدات مصرية أردنية على حق الفلسطينيين بتقرير المصير

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، أهمية استمرار تنفيذ اتفاق غزة بمراحله الثلاث، بما يضمن تبادل الأسرى وعودة الفلسطينيين إلى منازلهم واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية.

وشدد عبد العاطي على "ضرورة عدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني الحريص على البقاء في أرضه ورفض أي محاولات لنقله أو تهجيره خارجها"، مؤكدا أهمية احترام صمود الفلسطينيين وحقهم في تقرير مصيرهم.

ويأتي ذلك عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى مناقشة فكرة نقل سكان غزة إلى مصر والأردن، مؤكدا أنه تحدث مع الملك الأردني عبد الله الثاني وأنه ينوي مناقشة الأمر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، أن الوزيرين ناقشا تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضرورة بلورة أفق سياسي يسهم في إنهاء "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي" على أساس حل الدولتين والشرعية الدولية.

تحذيرات من تداعيات التهجير

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن مصر والأردن وجهتا تحذيرات إلى مقربين من ترامب، مفادها أن خطته المزعومة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة قد تعرض جهود التطبيع في المنطقة للخطر، وتؤثر سلبا على الاستقرار الداخلي للبلدين.

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وخلال كلمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، أكد عبد العاطي تمسك مصر بالثوابت التاريخية الرافضة لأي مساع لتهجير الفلسطينيين أو تشجيع نقلهم قسرا، سواء بشكل مؤقت أو دائم.

وأشار إلى أن مثل هذه الخطط "تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص السلام"، معتبرا أن التأخر في حل القضية الفلسطينية عبر إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق هو الجذر الحقيقي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

ولفت الوزير إلى أن مصر، رغم استضافتها 10.7 ملايين أجنبي من 62 جنسية، بما فيهم لاجئون ومهاجرون، تواجه ضغوطا غير مسبوقة بسبب ضعف الدعم الدولي، مؤكدا أن قدراتها على الاستمرار في تحمل هذه الأعباء "باتت على المحك".

وأضاف أن القاهرة حرصت على دمج الوافدين في المجتمع دون حصرهم في مخيمات، مما يعكس التزامها بحماية حقوق الإنسان وفقا للقانون الدولي.

ووفقا لمصادر الصحيفة الإسرائيلية، فإن كلا من مصر والأردن عبّر عن مخاوفه من أن يؤدي تنفيذ خطة التهجير إلى إثارة اضطرابات داخلية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الهشة التي يعيشها البلدان.

كما أشارت المصادر إلى أن مثل هذه الخطوة قد تعيد تعقيد مسارات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، التي شهدت تسارعا خلال السنوات الماضية بدعم من إدارة ترامب نفسها.