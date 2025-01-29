مسؤول إسرائيلي يوصي بعدم نقل السيطرة للجيش اللبناني

قال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع إنه لا ينصح بنقل السيطرة إلى الجيش اللبناني حتى يسيطر بشكل أفضل على الأرض، في حين أعلنت السلطات اللبنانية عن حصيلة جديدة لجرحى القصف الإسرائيلي جنوب البلاد أمس الثلاثاء.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن المسؤول أن الجيش الإسرائيلي يخطط لتنفيذ سلسلة عمليات لاستهداف مجمعات تابعة لحزب الله قريبة من بلدات إصبع الجليل أقصى شمالي إسرائيل قرب الحدود اللبنانية.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية لا تزال منتشرة في القرى اللبنانية الحدودية بهدف حماية سكان شمال إسرائيل. وأشار إلى أن الجيش أقام مواقع عسكرية على الحدود الشمالية، ويسعى لإقامة موقع في المنطقة ما بين كل بلدة والجدار الحدودي.

وكشف المسؤول العسكري الإسرائيلي، حسب الصحيفة، عن أن الجيش يسعى لتشكيل منظومة تضمن الرد السريع على أي مصدر تهديد قد يعيد حزب الله تأسيسه.

عاجل | إذاعة جيش الاحتلال: جيش الاحتلال يعلن قصفه لمنطقة النبطية الفوقا في جنوب لبنان. pic.twitter.com/UyewLC1zTo — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 28, 2025

حصيلة جديدة

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 36 شخصا في قصف جوي إسرائيلي على جنوب البلاد أمس الثلاثاء، كما أعلن الجيش اللبناني إصابة أحد جنوده و3 مواطنين بإطلاق نار من جانب الجيش الإسرائيلي.

إعلان

ومنذ الأحد الماضي، قتل وأصيب عشرات اللبنانيين برصاص الجيش الإسرائيلي في أثناء عودتهم مع عائلاتهم إلى قراهم الحدودية بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما التي كان على القوات الإسرائيلية أن تنسحب فيها من جنوب لبنان.

وتمسكت إسرائيل بعدم إتمام الانسحاب، في حين أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي موافقة بلاده على تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير/شباط المقبل، بحيث لا تعطي إسرائيل أي عذر لعدم الانسحاب من كل الأراضي اللبنانية.