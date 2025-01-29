إسرائيل تسلم أسماء 69 معتقلا من غزة وتتسلم قائمة أسرى ثالث دفعة

أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين أن سلطات الاحتلال سلمت قائمة بأسماء 69 معتقلا من قطاع غزة، بينما قالت إسرائيلي إنها تلقت قائمة بأسماء الأسرى المقرر إطلاق سراحهم من جانب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غدا الخميس.

وقالت الهيئة -في بيان- إن قائمة أسماء المعتقلين التي تسلمتها تتضمن أماكن احتجازهم في السجون والمعسكرات الإسرائيلية

وذكرت الهيئة أنها لم تتلق أي معلومات بشأن معتقلين آخرين، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة الفحص عن مصيرهم بعد مرور شهر على الرد الأخير من جيش الاحتلال بأنه لا معلومات بشأنهم.

وقالت الهيئة إن "المعطى الوحيد المتوفر عن عدد المعتقلين من غزة هو ما اعترفت به إدارة السجون (الإسرائيلية) بداية شهر يناير/كانون الثاني 2025، ويبلغ 1886 ممن صنفتهم بالمقاتلين غير الشرعيين، بينهم نساء وأطفال، فيما لا يزال المئات رهن جريمة الإخفاء القسري".

وقدّرت الهيئة أعداد المعتقلين من غزة بالآلاف، مؤكدة أن الاحتلال "ما يزال ينفذ جرائم تعذيب ممنهجة بحقهم، وبمستوى غير مسبوق أدى إلى استشهاد العشرات منهم".

إسرائيل تتسلم قائمة

وفي المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -اليوم الأربعاء- إن إسرائيل تلقت قائمة بأسماء محتجزين من المقرر الإفراج عنهم من قطاع غزة غدا الخميس، مضيفا أنه سيتم تقديم مزيد من التفاصيل "بعد إبلاغ العائلات".

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من المتوقع إطلاق سراح 5 محتجزين تايلانديين من غزة غدا الخميس.