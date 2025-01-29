عاجل.. مصدر عسكري للجزيرة: قوات من الجيش السوداني والقوات المساندة أكملت اليوم سيطرتها على مدينة الخرطوم بحري

قال مصدر عسكري في الجيش السوداني للجزيرة إن الجيش والقوات المساندة أكملت اليوم سيطرتها على مدينة الخرطوم بحري ولم تتبقَ إلا جيوب في الجزء الجنوب الغربي من المدينة.

وأكد المصدر أنهم يعملون مع السلطات المختصة على تأمين عودة المدنيين إلى منازلهم في القريب العاجل.

من جهة ثانية، قال الإعلام العسكري بالفرقة 6 بمدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور، في بيان، إن الطيران الحربي للجيش السوداني شن غارات جوية على معاقل قوات الدعم السريع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.