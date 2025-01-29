كتيبة جنين: نحقق إصابات مؤكدة بقوات الاحتلال

قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها تخوض معارك ضارية وتحقق "إصابات مؤكدة" ضد مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور الحمامة في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وأوضحت كتيبة جنين أن مقاتليها "يمطرون قوات العدو وآلياته العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص المباشر والعبوات الناسفة"، وذلك في ظل عملية الاحتلال العسكرية المستمرة على جنين ومخيمها.

وقد دأبت كتيبة جنين على الاشتباك والتصدي لجيش الاحتلال واستهداف آلياته التي تقتحم المدينة، من ذلك تمكنها في وقت سابق من تفجير عبوة موجهة من نوع "سجيل" في قوة مشاة إسرائيلية بمحور الدمج في مخيم جنين.

#عاجل | سرايا القدس-كتيبة جنين: فجرنا عبوة سجيل ناسفة في تجمع لجنود وآليات الاحتلال بمحور الدمج وحققنا إصابات مؤكدة pic.twitter.com/YtueehERvT — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 27, 2025

كما أكدت الكتيبة في بيان -الجمعة الماضية- أن مقاتليها يواصلون التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة، مشيرة إلى تحقيق "إصابات مؤكدة في صفوف القوات المستهدفة"، موضحة أنها تمكنت من تفجير عبوة موجهة بجرافة عسكرية وإخراجها عن الخدمة.

واليومن قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال تواصل إعاقة عمل الطواقم الطبية في جنين، مع استمرار الاجتياح الإسرائيلي للمخيم، في حين وثقت منصات فلسطينية دمار واسعا في مخيم جنين، جرّاء عدوان الاحتلال.

دمار واسع في مخيم جنين، جرّاء عدوان الاحتلال المستمر لليوم التاسع. pic.twitter.com/LHU5xgoPw0 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 29, 2025

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وكانت مصادر قالت للجزيرة إن أهالي جنين عثروا على جثة شاب استشهد إثر إصابته الليلة الماضية في حين تركه الاحتلال ينزف حتى الموت.

كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيَين إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب بحاجز الجلمة شمالي جنين في الضفة الغربية.

وفي اليوم التاسع للعملية الإسرائيلية في جنين، دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، وواصل هدم وحرق المنازل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل أعلنت الحرب على ما سماه "الإرهاب الفلسطيني" بالضفة الغربية.

وأضاف، خلال جولة لتفقد قواته في مخيم جنين، أن القوات الإسرائيلية ستظل في المخيم بعد انتهاء العملية، للتأكد من "عدم عودة الإرهاب إليه"، وفق تعبيره.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قالت إن فصائل المقاومة تخوض اشتباكات مسلحة فجر اليوم الأربعاء مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الحي الشرقي لمدينة جنين.

وقد تعرض وسط مدينة جنين، مساء أمس الثلاثاء، إلى قصف بطيران الجيش الإسرائيلي، في وقت يواصل فيه عدوانه الموسع على المدينة ومخيمها لليوم التاسع على التوالي.