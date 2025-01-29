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عاجل| القناة 14 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي أنشأ مهبطا للطائرات العمودية على جبل الشيخ في #سوريا

29/1/2025

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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