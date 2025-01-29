جندي إسرائيلي شارك في العدوان على غزة ينتقد الجيش

وجّه جندي احتياط إسرائيلي -شارك في العدوان على غزة– انتقادات للجيش الإسرائيلي، إذ اتهمه بتدمير البنية التحتية في القطاع بدلا من استهداف حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الجندي قوله إنه "بدلا من استهداف الجيش لحركة حماس، دمر البنية التحتية والمنازل".

وشدد على حاجة الجيش الإسرائيلي إلى إستراتيجية توازن بين الأمن والقيود الأخلاقية والكلفة البشرية".

وأكد الجندي أن "القوة العسكرية وحدها لا تستطيع حل هذا الصراع" المستمر لعقود مع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

يشار إلى أن إسرائيل، المدعومة أميركيا، شنت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على قطاع غزة تسببت في دمار واسع وخلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، وفق تقارير أممية ودولية.

ويوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري، توصلت فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي لاتفاق لوقف إطلاق النار، يستمر في مرحلة أولى 42 يوما يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية.