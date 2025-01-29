ترامب "يعاقب" رئيس أركان سابق وصفه بالفاشي

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية إن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تبحث تجريد رئيس هيئة أركان الجيوش المتقاعد الجنرال مارك ميلي من رتبته العسكرية وسحب الحماية الأمنية منه.

ونقلت "فوكس نيوز" عن مسؤولين أن وزير الدفاع بيت هيغسيت وجّه المفتش العام الجديد لتشكيل لجنة مراجعة لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتجريد مارك ميلي (65 عاما) من رتبته العسكرية عند تقاعده بسبب أفعال يُزعم أنها قوّضت سلسلة القيادة خلال ولاية دونالد ترامب الأولى.

وستقوم وزارة الدفاع أيضا بإزالة صورة ثانية لميلي داخل البنتاغون وضعت تكريما لخدمته بصفته رئيسا لأركان الجيش، وذلك يعني أنه لن تكون هناك صور أخرى للجنرال ميلي داخل مقر البنتاغون؛ إذ أزيلت الصورة الأولى له الأسبوع الماضي بعد أقل من ساعتين من أداء الرئيس ترامب القسم.



وقد وضعت الحماية الأمنية الشخصية للجنرال المتقاعد ميلي وغيره من كبار مساعدي ترامب السابقين منذ أن توعدت إيران بالانتقام لمقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في غارة جوية عام 2020 بأمر من ترامب خلال ولايته الأولى.

عهد جديد..

وفي برنامج "فوكس نيوز صنداي"، قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ توم كوتون إنه يأمل أن يعيد ترامب النظر في قراره بسحب الحماية الأمنية من مسؤولين ووزراء خدموا سابقا تحت قيادة ترامب وبينهم جون بولتون ومايك بومبيو وبراين هوك.

وعندما سئل عن سبب اتخاذ هذه الإجراءات، أجاب مسؤول رفيع في الإدارة طلب عدم الكشف عن هويته أن "هناك عهدا جديدا من المساءلة في وزارة الدفاع تحت قيادة الرئيس ترامب، وهذا تماما ما يتوقعه الشعب الأميركي".

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وفي كتابه الجديد "الحرب"، كتب بوب وودوارد أن الجنرال ميلي أخبره في حفل استقبال بفندق ويلارد في واشنطن العاصمة في 6 مارس/آذار 2023 أنه يعتقد أن ترامب "فاش بشكل كبير!"، كما ذكر في كتاب آخر أن الجنرال ميلي "شاركني مخاوفه بشأن استقرار ترامب العقلي وقدرته على السيطرة على الأسلحة النووية".

وفي كتابهما "الخطر"، قال بوب وودوارد وروبرت كوستا إن الجنرال ميلي اتصل بنظيره الصيني في مناسبتين في الأشهر الأخيرة من ولاية ترامب الأولى من دون إبلاغه، وطمأنه بأن الجيش الأميركي ليس لديه خطط لضرب الصين في محاولة لتجنب التوترات بين الدول النووية.