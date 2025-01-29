إسرائيل تعلن إحباط محاولة تهريب سلاح من مصر

قال الجيش الإسرائيلي إنه أحبط، الليلة الماضية، محاولة تهريب سلاح في المناطق الحدودية مع مصر.

وأضاف أنه رصد مسيّرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية قادمة من مصر، وأنه عثر على 13 قطعة سلاح عقب إسقاط المسيّرة، مشيرا إلى أن "الأسلحة المصادرة تم نقلها إلى قوات الأمن للمعالجة".

وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه أحبط محاولة تهريب بنادق وكميات كبيرة من الذخائر عبر طائرة مسيّرة قادمة من جهة مصر.

كما سبق أن ادعت إسرائيل، في واقعتين منفصلتين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها أسقطت طائرتين مسيّرتين كانتا تهرّبان أسلحة من الأراضي المصرية، بالتزامن مع العدوان الذي شنته على قطاع غزة على مدى نحو 16 شهرا.