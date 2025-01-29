أوكرانيا تستهدف منشأة صواريخ روسية وبوتين يشترط لإنهاء الحرب

قال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني الأربعاء إن ضربة جوية أوكرانية أصابت محطة ضخ النفط أندريابول الروسية مما تسبب في تسرب منتجات نفطية وحريق، وبينما أعلنت موسكو أنها كبدت كييف خسائر بأكثر من 420 عسكريا، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شروطه لوقف الحرب على أوكرانيا.

ومحطة أندريابول هي جزء من طريق التصدير عبر ميناء أوست لوجا على بحر البلطيق، وقال المصدر إن الهجوم أصاب أيضا منشأة روسية لتخزين الصواريخ في منطقة تفير الروسية، مما تسبب في سلسلة انفجارات.

وتقول أوكرانيا إنها تستهدف منشآت الطاقة الروسية لعرقلة الجيش الروسي لوجيستيا وحرمانه من العائدات التي تموّل جهد موسكو الحربي.

كما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية الأربعاء أن الدفاعات الجوية أسقطت 29 من أصل 57 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا خلال الليلة الماضية باستخدام 57 طائرة مسيرة طراز شاهد، وطرازات أخرى مقلدة، تم إطلاقها من عدة مناطق، من بينها كورسك وميليروفو وبريمورسكو-أختارسك الروسية، بالإضافة إلى صاروخ باليستي من طراز "إسكندر- إم" تم إطلاقه من تشودا بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

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وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة للقوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن الهجوم تسبب في وقوع أضرار في مناطق ميكولايف وأوديسا وخاركيف وكييف وسومي.

خسائر أوكرانية

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، في بيان، الأربعاء أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 420 عسكريا، إضافة إلى معدات عسكرية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال البيان إن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت عملياتها الهجومية مستهدفة تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق متعددة، مؤكدة أنه "تم تصدي لثماني هجمات مضادة للعدو".

وأضاف "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق في مقاطعة سومي".

وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت أكثر من 420 عسكريا، وتم تدمير 3 دبابات، و7 مركبات قتالية مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودع ذخيرة".

وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 55 ألفا و900 عسكري".

بوتين يشترط

في غضون ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الأزمة الأوكرانية ستنتهي خلال أقل من شهرين إذا توقف إمداد كييف بالأموال والسلاح، وأضاف أن الاتفاق المحتمل بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يضمَن أمن البلدين بشكل دائم.

وأضاف بوتين في تصريحات لمراسل الكرملين بافيل زاروبين أن المفاوضات مع أوكرانيا تعقدت بسبب "عدم شرعية" بقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في السلطة بعد انتهاء ولايته إذ لم تعد لديه سلطة توقيع الوثائق.

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وتابع "لكن في الأساس، إذا أرادوا المضي قدما، فهناك سبيل قانوني للقيام بذلك. دع رئيس البرلمان الأوكراني يتعامل مع الأمر وفقا للدستور.. إذا كانت هناك رغبة، فيمكننا حلّ أي مشكلات قانونية. ومع ذلك، لا نرى مثل هذه الرغبة حتى الآن".