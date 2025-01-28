1500 عنصر وكلاب بوليسية.. الشيخ رائد صلاح يروي تفاصيل اعتقاله والتحقيق معه

قال رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح إن قوات الاحتلال اقتحمت بيته وصادرت أوراقا وأموالا وسيارات تخصه وتخص أولاده، وإنها داهمت العديد من محلات مدينة أم الفحم.

وأضاف -في مداخلة مع الجزيرة- أن نحو 1500 من عناصر الشرطة والمخابرات وحرس الحدود الإسرائيلية اقتحموا المدينة لإغلاق لجان "إفشاء السلام" وإعلان حظرها.

وقامت هذه القوات بتفتيش مقر لجنة إفشاء السلام وبيت الشيخ صلاح مستعينة بالكلاب البوليسية، وصادرت وثائق وأوراقا تتعلق باللجنة وبتوقيع الصلح بين الناس وترسيخ القيم العربية والإسلامية، حسب قوله.

ووفقا للشيخ صلاح، فقد فتشت هذه القوات عشرات المحلات التجارية في أم الفحم في محاولة لوصمها بأنها تدعم لجان إفشاء السلام.

حظر عمل اللجنة

كما استدعت شرطة الاحتلال عددا من أعضاء ونشطاء اللجنة على المستوى المحلي (الأقاليم التسعة داخل الخط الأخضر)، وسلّمت الشيخ صلاح قرار وزارة الأمن الإسرائيلية بحظر عمل اللجنة بحجة أنها تابعة للحركة الإسلامية المحظورة منذ عام 2015.

وقال الشيخ صلاح إن التحقيق معه جرى حول عدم قانونية اللجنة ونشاطها الذي قال إنه ينحصر في إيقاع الصلح بين الناس والحد من الخلافات وحلها سلميا بدلا من لجوء الناس للعنف.

وأضاف "نحن في بداية 2025، ومع ذلك هناك 17 شخصا قتلوا بسبب حل الخلافات بين الناس بالعنف"، مؤكدا أن حظر اللجنة "يعني تفشي العنف وتجارة المخدرات وغيرهما من مظاهر الفساد في المجتمع".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أفرجت الشرطة الإسرائيلية عن الشيخ صلاح بعد احتجازه ساعات والتحقيق معه.

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لجان "إفشاء السلام"

وقالت مصادر للجزيرة إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أصدر أمرا بحجز ممتلكات لجان "إفشاء السلام" وجمعية السلم الاجتماعي للإصلاح والتحكيم بشبهة ارتباطها بالحركة الإسلامية.

ولجان "إفشاء السلام" هي مشروع منبثق عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر، ويقول القائمون عليها إنها تسعى لتعزيز السلم الأهلي والترابط الاجتماعي بين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر بمختلف طوائفهم والتصدي لموجات العنف والجريمة وانفلات السلاح.

يذكر أن الشيخ رائد صلاح تعرّض للاعتقال والمحاكمة مرارا، ووُجهت له تُهم، من بينها "التحريض على الإرهاب"، وأمضى سنوات عدة في السجون الإسرائيلية.