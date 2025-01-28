مقتل مدان باقتحام الكابيتول برصاص الشرطة بعد عفو ترامب

قتلت الشرطة الأميركية في مقاطعة غاسبر بولاية إنديانا -بالرصاص- ماثيو هاتل (42 عاما) المتهم باقتحام مبنى الكابيتول عام 2021، وذلك بعد أن حصل على عفو رئاسي من الرئيس دونالد ترامب.

ووفق شرطة الولاية، فإن هاتل قاوم اعتقاله بعد أن أوقفت الشرطة سيارته شمال غرب الولاية، مما أدى إلى مواجهة بينه وبين أحد الضباط.

وأوضح بيانها أن عراكا نشب بين المشتبه به وضابط الشرطة "أدى لإطلاق النار عليه وإصابته بجروح قاتلة". وأكدت الشرطة أن هاتل كان بحوزته سلاح ناري، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

اقتحام الكابيتول

وكان هاتل واحدا من بين حوالي 1500 شخص من أنصار ترامب "الترامبيين" أدينوا أو اتهموا بالمشاركة في الهجوم على مبنى الكابيتول في يناير/كانون الثاني 2021. وقد أصدر ترامب عفوا شاملا عن هؤلاء بمجرد بدء ولايته الثانية، مما أثار جدلا واسعا وانتقادات من الديمقراطيين وحتى بعض الجمهوريين.

وحُكم على هاتل بالسجن لمدة 6 أشهر لدوره في اقتحام المبنى، وأُطلق سراحه في يوليو/تموز الماضي.

كذلك تبين أن عمه، الذي شارك أيضا في الهجوم، حُكم عليه بالسجن لمدة 30 شهرا بعد إقراره بالذنب في قضية اعتداء على ضابط شرطة باستخدام سارية (عصا) علم.

حادثة مشابهة

وفي سياق مشابه، أفادت تقارير إعلامية بأن دانيال بول، وهو شخص آخر شمله العفو الرئاسي، أُعيد اعتقاله الأسبوع الماضي في فلوريدا.

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ويواجه بول اتهامات بحيازة أسلحة نارية غير قانونية، وهي تهم تعود إلى ما قبل هجوم الكابيتول لكنها أُعيد فتحها بعد الكشف عن دوره في الأحداث.

ومن جهته، أكد مكتب مقاطعة جاسبر أنه طلب تحقيقا من شرطة الولاية في حادثة إطلاق النار على هاتل. كما أوضح أن الضابط المتورط وُضع في إجازة إدارية مؤقتة، وفقا لبروتوكولات التعامل مع مثل هذه الحوادث.

ومن جانبه قال مأمور المقاطعة باتريك وليامسون، في بيان "نتقدم بتعازينا لعائلة هاتل. فقدان الأرواح دائما ما يكون مأساويا وصادما للمقربين".