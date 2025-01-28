هجوم واسع بالمسيّرات على أوكرانيا وتقدم روسي بخاركيف

قالت أوكرانيا -اليوم الثلاثاء- إن روسيا استهدفتها الليلة الماضية بنحو 100 مسيّرة، مما أسفر عن مصابين وأضرار في مناطق مختلفة، في حين أعلنت موسكو أن قواتها سيطرت على بلدة جديدة في مقاطعة خاركيف.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع هجمات واسعة بالمسيّرات الانتحارية في مناطق أوكرانية متفرقة مما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية بالغة.

من جانبها، أكدت الإدارة العسكرية الأوكرانية وقوع إصابات في كل من أوديسا وخاركيف، إضافة إلى حرائق طالت سيارات ومبان سكنية في عدد من المدن بينها العاصمة كييف، كما تعرضت منطقة أومان جنوبي البلاد إلى هجوم على منشأة حيوية.

وفي التفاصيل، قال حاكم مقاطعة خاركيف (شمال شرق) إن شخصين أصيبا إثر سقوط حطام مسيّرة روسية ونقلا إلى المستشفى، مشيرا إلى أن عدة منازل تضررت.

كما أسفرت الهجمات بالمسيّرات عن اندلاع حريق في منشأة صناعية، وقال الجهاز الحكومي المعني بخدمات الطوارئ إن الحريق أسفر عن إصابة شخصين.

وخلال الليل أيضا، تعرضت مدينة أوديسا (جنوب) لهجمات بالمسيرات الروسية مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتضرر منازل وسيارات، وفق ما قاله حاكم المنطقة.

وعلى إثر الهجمات، انقطعت الكهرباء عن منطقة وسط أوكرانيا، حسب مسؤولين محليين.

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وفي العاصمة كييف، قال مسؤولون محليون إن المسيّرات الروسية استهدفت المدينة، مما أدى لتضرر منازل وسيارات.

إسقاط مسيّرات

في غضون ذلك، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية -اليوم الثلاثاء- إسقاط 65 من أصل 100 مسيّرة هاجمت البلاد على موجاتٍ متتالية الليلة الماضية.

وقالت القوات الجوية إن 28 مسيّرة روسية لم تصل إلى أهدافها خلال الهجمات الأخيرة.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية -اليوم الثلاثاء- إن قواتها استهدفت الليلة الماضية مطارات عسكرية وورش إنتاج ومستودعات تخزين طائرات وزوارق مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية.

وفي تطور ميداني آخر، قالت الوزارة إن القوات الروسية سيطرت على بلدة دفوريتشنايا في مقاطعة خاركيف الأوكرانية.

يذكر أن مقاطعة خاركيف تتعرض للقصف منذ أشهر طويلة، وتسيطر القوات الروسية على عدة بلدات بالمقاطعة قرب الحدود الروسية الأوكرانية.

ومنذ أشهر عديدة، تتبادل أوكرانيا وروسيا يوميا الهجمات بالمسيّرات، وبالتزامن تخوض قوات البلدين قتالا في عدة مناطق بشرق وجنوب شرق أوكرانيا، وذلك في إطار الحرب المستمرة منذ أواخر فبراير/شباط 2022.

والعام الماضي، تسارعت وتيرة تقدم القوات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، لاسيما في مقاطعة دونيتسك (شرق)، بحسب مراقبين عسكريين.