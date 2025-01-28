قطر تهيئ الأجواء لمفاوضات المرحلة الثانية وتدعو لزيادة مساعدات غزة

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري -اليوم الثلاثاء- إن بلاده تواصل تهيئة الأجواء لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف الأنصاري -خلال مؤتمر صحفي في الدوحة- أن قطر لا تعتقد أنه كان هناك خرق حقيقي للاتفاق يؤدي إلى التصعيد أو فشل الهدنة في غزة.

وتابع أن الدوحة مهتمة بمراقبة التنفيذ الفني للاتفاق بشأن غزة في الميدان.

وأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأسيرة التي طالبت إسرائيل بالإفراج عنها قبل يوم الجمعة.

وسمح الاتفاق بشأن الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود ببدء تدفق النازحين نحو شمال غزة أمس بعد أن مقررا أن يبدأ بعد ساعات من تسليم 4 مجندات إسرائيليات كن محتجزات في غزة السبت الماضي.

وفي الشأن الإنساني، أكد الأنصاري ضرورة العمل بشكل جاد لإدخال أكبر كم من المساعدات إلى غزة.

ووصف المتحدث القطري التحديات اللوجستية أمام دخول المساعدات إلى قطاع غزة بالكبيرة.

يُذكر أن قطر وسيط رئيسي في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني الجاري.