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عاجل| واشنطن بوست: يتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم التصويت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

28/1/2025-|آخر تحديث: 28/1/202506:16 م (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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