إعلام إسرائيلي: ترامب يعتزم سحب القوات الأميركية من سوريا وتل أبيب قلقة

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية مساء الثلاثاء عن أن مسؤولين بارزين في البيت الأبيض نقلوا رسالة إلى نظرائهم الإسرائيليين تفيد برغبة الرئيس دونالد ترامب سحب آلاف القوات الأميركية من سوريا.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن انسحاب القوات الأميركية من سوريا سيثير قلقا بالغا في تل أبيب، ومن المتوقع أن تؤثر تلك الخطوة أيضا على القوات الكردية في سوريا وفق تعبير المصدر.

التفاصيل بعد قليل..