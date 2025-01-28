الشرطة الإسرائيلية تعتقل الشيخ رائد صلاح عقب دهم منزله

أفادت مصادر للجزيرة أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت -اليوم الثلاثاء- الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية المحظورة في الخط الأخضر بعد دهم منزله في أم الفحم.

وكان محامي الدفاع عن الشيخ رائد صلاح قد صرح في وقت سابق اليوم للجزيرة بأن السلطات الإسرائيلية اقتحمت منزل الشيخ وحجزت ممتلكات لجان إفشاء السلام بذريعة أنها امتداد لنشاط الحركة داخل الخط الأخضر.

وقالت مصادر للجزيرة إن الشرطة الإسرائيلية استدعت عددا من أعضاء لجنة إفشاء السلام للتحقيق عقب اعتقال الشيخ رائد صلاح.

وأضافت المصادر أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أصدر أمرا بحجز ممتلكات لجان إفشاء السلام وجمعية السلم الاجتماعي للإصلاح والتحكيم بشبهة ارتباطها بالحركة الإسلامية.

مصادر للجزيرة مباشر: قوات الاحتلال تقتحم منزل رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح في #أم_الفحم#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/O8lmxlpXOD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 28, 2025

يذكر أن الشيخ رائد صلاح تعرض للاعتقال والمحاكمة مرارا، ووُجهت له تهم بينها "التحريض على الإرهاب"، وأمضى عدة سنوات في السجون الإسرائيلية.

وكان دفاعه المستمر عن المسجد الأقصى في مواجهة حملات التهويد الإسرائيلية من أبرز أسباب الملاحقات والتضييقات التي تعرض لها خلال سنوات طويلة.